Есть погибшие и раненые

Российские оккупанты обстреляли 65 объектов. Речь идет о жилых домах, лавре, магазинах, поезде, мостах, газовой трубе и других.

Достойно внимания 35 человек погибли в результате авиаудара по Яворовскому полигону

Огонь вели по таким городам:

Мариуполь, Авдеевка, Угледар, Краматорск, Славянск, Святогорск, Николаевка, Дружковка, Светлодарск, Торецк, Степное, Егоровка, Петровское, Верхнеторецкое, Каменка, Александрополь, Новоселовка-2, Новобахмутовка, Пески, Павловка, Брусин.

В результате обстрелов есть погибшие и пострадавшие, однако информация до сих пор уточняется. Известно, что среди погибших и раненых – полицейские.

Из-за авиаудара оккупантов пострадала Святогорская лавра. В городе были повреждены жилые помещения.

В одном из них находились 529 взрослых и 200 детей, в другом – 200 человек. Там есть раненые.

Погибла проводница эвакуационного поезда

Из-за удара врага на станции Брусин обломками поврежден поезд, который совершал эвакуационный рейс жителей Донбасса и Луганщины.

В результате обстрела погибла проводница, еще одна ранена. На вокзале Лимана находились около 100 детей.

Последствия обстрелов орды в Донецкой области / Фото полиции

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