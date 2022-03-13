Є загиблі та поранені

Російські окупанти обстріляли 65 об'єктів. Йдеться про житлові будинки, лавру, магазини, потяг, міст, газову трубу тощо.

Варте уваги 35 людей загинули внаслідок авіаудару по Яворівському полігону

Вогонь вели по таких містах:

Маріуполь, Авдіївка, Вугледар, Краматорськ, Слов'янськ, Святогірськ, Миколаївка, Дружківка, Світлодарськ, Торецьк, Степне, Єгорівка, Петрівське, Верхньоторецьке, Кам'янка, Олександропіль, Новоселівка-2, Новобахмутівка, Піски, Павлівка, Велика Новосілка, ст.Брусин.

Унаслідок обстрілів є загиблі та постраждалі, однак інформація досі уточнюється. Відомо, що серед загиблих і поранених – працівники поліції.

Через авіаудар окупантів постраждала Святогірська лавра. У місті було пошкоджено житлові приміщення.

В одному з них перебували 529 дорослих і 200 дітей, в іншому – 200 осіб. Там є поранені.

Загинула провідниця евакуаційного поїзда

Через удар ворога на станції Брусин уламками пошкоджено потяг, який здійснював евакуаційний рейс мешканців Донеччини та Луганщини.

Внаслідок обстрілу загинула провідниця, ще одна поранена. На вокзалі Лимана перебувало близько 100 дітей.

Наслідки обстрілів орди на Донеччини / Фото поліції

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