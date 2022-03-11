Под обстрелы в Николаеве попала и онкологическая больница

Под обстрелы в Николаеве попало медицинское учреждение Николаевский областной онкологический диспансер.

Такую информацию сообщили в телеграм-канале "Суспільне Миколаїв", опираясь на сообщение начальника областного управления здравоохранения Максим Безносенко в фейсбуке.

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Нападать на слабого может только урод. О слабом – это не о нас, это о наших больных. Только что эти изверги обстреляли онкологическую больницу. Больница, которая оказывает помощь больным онкологией со всей Николаевской области,

– написал Максим Безносенко.

Начальник областного управления здравоохранения также добавил, если Россия видит в онкологических больных равного противника, который несет угрозу – она не просто больна, она уже в агонии.

По его словам, большой ущерб зданию не нанесли.

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