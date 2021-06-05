Журналисты сообщали об одном задержанном, но в полиции эту информацию опровергли и заявили, что акция прошла мирно.
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Под ОП протестовали участники ЛГБТ-сообщества
Участники заявили, что вышли на акцию против произвола радикалов и нападений организованных преступных группировок на мирных активистов, а также за немедленное расследование нападений радикалов на представителей ЛГБТ-сообщества.
Более того, представители ЛГБТ-сообщества требовали:
- принять законопроект 5488 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и УК Украины относительно борьбы с проявлениями дискриминации";
- реформы полиции, прокуратуры и судебной системы;
- расследование нападений радикалов на ЛГБТ и феминистские события, активисток и организации;
- смены руководства МВД, которое, по данным активистов, систематически игнорирует обращения и заявления организации, задерживает и закрывает дела относительно нападений радикалов.
Представители ЛГБТ-сообщества собрались под ОП: смотрите видео
На акцию вышли также противники ЛГБТ-сообщества: смотрите видео
Противники ЛГБТ-сообщества также вышли под ОП / Фото Сегодня
Появилась также информация о первых задержаниях на митинге. Журналисты сообщили, что одного из противников ЛГБТ-сообщества задержали правоохранители. Мужчина стоял с плакатом с надписью: "Требования нации – нет современной сегрегации".
Однако, "РБК-Украина" пишет, что в пресс-службе полиции Киева эту информацию опровергли.
Акция была мирной, информация о задержанных не соответствует действительности,
– заявили в полиции.
Порядок под ОП обеспечивали сотрудники полиции и Нацгвардии.
Издание "Обозреватель" сообщило, что ориентировочно в 13:10 акция завершилась. Активисты в сопровождении правоохранителей зашли в метро. Все прошло без провокаций и столкновений между представителями ЛГБТ и националистических объединений.
Кстати, недавно в Одессе напали на офис ЛГБТ-организации. Злоумышленники под помещением бросали камни, повредили камеру наблюдения, а также избили окна. Вероятно, это сделали члены праворадикальной организации.