Об этом рассказали 7 апреля в Министерстве обороны. Указали, что Несоленый был младшим сержантом.

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Что сделал Герой

Во время ожесточенного боя под Глуховым на Сумщине несколько воинов получили ранения. Их необходимо было быстро эвакуировать. На помощь на санитарном автомобиле приехал Михаил. Хотя враги были близки и продолжали обстрелы, мужчина не остановил автомобиль.

Автомобиль с маркировкой Красного Креста попал под обстрел оккупантов. Раненые выжили, а Михаил погиб. Вечная память Герою! Не забудем! Не простим!

– заявили в Минобороны.