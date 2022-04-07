Про це розповіли 7 квітня у Міністерстві оборони. Зазначили, що Несольоний був молодшим сержантом.

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Що вчинив Герой

Під час запеклого бою під Глуховим, що на Сумщині, декілька воїнів отримали поранення. Їх було необхідно швидко евакуювати. На допомогу на санітарному автомобілі приїхав Михайло. Хоч вороги були близько та продовжували обстріли, чоловік не зупинив автомобіль.

Автівка з маркуванням Червоного Хреста потрапила під обстріл окупантів. Поранені вижили, а Михайло загинув. Вічна пам'ять Герою! Не забудемо! Не пробачимо!,

– заявили у Міноборони.

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