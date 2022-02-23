Также намерены ввести санкции против Агентства интернет-исследований России. Всего должны попасть 22 физических лица.

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Кто именно может попасть под ограничения

Сам глава Кремля Владимир Путин пока не почувствует санкций. Но, по словам главного дипломата ЕС Жозепа Борреля, ему могут запретить поездки в Европу и заморозить активы. Это произойдет при условии новой агрессии России против Украины.

Европейские дипломаты говорят, что в санкционный список попадут глава Минобороны России Сергей Шойгу, глава канцелярии Путина Антон Вайно и несколько других высокопоставленных военачальников. В частности, начальники штабов ВМФ и Министерства обороны России.

Ограничения также направят против высоких чиновников трех банков, среди которых Игорь Шувалов. Он является главой ВЭБ, бывший первый вице-премьер России и близкий соратник Путина.

Какие еще санкции могут ждать Россию

Мир угрожает агрессору, что в случае дальнейших военных действий Россия во главе с Путиным будет получать новые и новые ограничения. В частности, как заявил президент Польши Анджей Дуда, из-за мощных санкций ЕС гражданам России могут запретить въезд в Европу.

Также польские власти будут требовать дополнительных санкций против России из-за ее военного вторжения в Украину. Среди них будут и санкции в спортивной сфере.

В то же время Украина призывает реагировать на действия страны-агрессора и давать ей смелый ответ. Ведь сумасшедший Путин не остановится.

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