Також мають намір запровадити санкції проти Агентства інтернет-досліджень Росії. Всього мають потрапити 22 фізичні особи.

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Хто саме може потрапити під обмеження

Сам очільник Кремля Володимир Путін поки не відчує санкції. Але, за словами головного дипломата ЄС Жозепа Борреля, йому можуть заборонити поїздки до Європи і заморозити активи. Це відбудеться за умови нової агресії Росії проти України.

Європейські дипломати кажуть, що до санкційного списку потраплять глава Міноборони Росії Сергій Шойгу, глава канцелярії Путіна Антон Вайно і кілька інших високопоставлених воєначальників. Зокрема, начальники штабів ВМФ і Міністерства оборони Росії.

Обмеження також спрямують проти високих чиновників трьох банків, серед яких Ігор Шувалов. Він є главою ВЕБ, колишній перший віцепрем'єр Росії і близький соратник Путіна.

Які ще санкції можуть чекати Росію

Світ погрожує агресору, що у випадку подальших воєнних дій, Росія на чолі з Путіним отримуватиме нові й нові обмеження. Зокрема, як заявив президент Польщі Анджей Дуда, через потужні санкції ЄС громадянам Росії можуть заборонити в’їзд у Європу.

Також польська влада вимагатиме додаткових санкцій проти Росії через її військове вторгнення в Україну. Серед них будуть і санкції в спортивній сфері.

Водночас Україна закликає реагувати на дії країни-агресорки і давати їй сміливу відповідь. Адже божевільний Путін не зупиниться.

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