Под снарядами на большой скорости: как правоохранители спасают жизни людей в Донецкой области

В Донецкой области полицейские спасают жизни людей несмотря на обстрелы врага. Несмотря на мины, которые падают в сотне шагов от автомобиля, полицейские привозят жителям Марьинки и других населенных пунктов продукты и необходимые вещи и помогают людям эвакуироваться.

Такие "рейсы жизни" они делают 3 – 4 в день под снарядами и на большой скорости. Автомобиль правоохранители наполняют гуманитаркой: хлеб, крупы, памперсы и тому подобное.

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В Донецкой области правоохранители проводят "рейсы жизни"

Сообщают, что крупнейшие населенные пункты, которым помогает отдел полиции в городе Курахово, на сегодня страдают от ударов российских оккупантов. Например, городки Марьинка и Красногоровка, а также окрестные села расположены на линии фронта. Однако там до сих пор остается много людей.

Глава полиции Курахово Артем Щусь создал систему, с помощью которой горожане могут получать необходимую помощь. Поэтому каждый день полицейские едут в населенные пункты, которые обстреливает враг. Их главные цели – доставить продукты и эвакуировать раненых и беженцев.

Например, в Марьинке из бомбоубежища и жилого дома, которые расположены в центре боевых действий, правоохранителям удалось эвакуировать трех пожилых людей, которые не имели возможности самостоятельно о себе позаботиться.

В частности, 85-летнюю пенсионерку с инвалидностью они выносили на руках. Во время эвакуации российские захватчики в очередной раз начали стрелять. Несмотря на это полицейским удалось успешно всех перевести в безопасное место. Еще 12 человек вывезли из села Новомихайловка.

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