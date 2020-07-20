В селе Анновка, что вблизи Сум, в ночь на 20 июля произошел выброс одоранта – опасного токсичного вещества. Сумчанам советуют закрывать окна в помещения, ведь низкие концентрации могут вызвать раздражение кожи и глаз.

В ночь с 19 на 20 июля сумчане начали жаловаться на неприятный запах в городе, рассказал заместитель городского головы Сум Александр Журба.

Интересно В Армении город ушел под лед после безумного града: потрясающие фото и видео

По предварительной информации, около села Анновка произошел выброс одоранта. Это вещество добавляют к природному газу, оно является токсичным веществом 2 класса опасности с характерным запахом,

– рассказал Журба.

Низкие концентрации одоранта могут вызвать раздражение кожи и глаз, головную боль, тошноту, а также замедление дыхания.

"При возможности закройте окна и увлажняйте воздух в помещении. В случае ухудшения самочувствия – обратитесь за помощью к врачу", – пояснил заместитель мэра Сум.

Село Анновка под Сумами: карта