Вблизи Сум произошел выброс опасных токсичных веществ в воздух: детали
В селе Анновка, что вблизи Сум, в ночь на 20 июля произошел выброс одоранта – опасного токсичного вещества. Сумчанам советуют закрывать окна в помещения, ведь низкие концентрации могут вызвать раздражение кожи и глаз.
В ночь с 19 на 20 июля сумчане начали жаловаться на неприятный запах в городе, рассказал заместитель городского головы Сум Александр Журба.
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По предварительной информации, около села Анновка произошел выброс одоранта. Это вещество добавляют к природному газу, оно является токсичным веществом 2 класса опасности с характерным запахом,
– рассказал Журба.
Низкие концентрации одоранта могут вызвать раздражение кожи и глаз, головную боль, тошноту, а также замедление дыхания.
"При возможности закройте окна и увлажняйте воздух в помещении. В случае ухудшения самочувствия – обратитесь за помощью к врачу", – пояснил заместитель мэра Сум.
Село Анновка под Сумами: карта
Что такое одорант?
Это вещества, которые добавляют к газу, чтобы придать ему сильного специфического запаха. Они предназначены для того, чтобы предупреждать о возможной аварии на газопроводе или утечке газа.