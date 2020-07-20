У селі Ганнівка, що поблизу Сум, у ніч проти 20 липня трапився викид одоранта – небезпечної токсичної речовини. Сумчанам радять закривати вікна в помешкання, адже низькі концентрації можуть викликати подразнення шкіри й очей.

У ніч з 19 на 20 липня сумчани почали скаржитися на неприємний запах у місті, розповів заступник міського голови Сум Олександр Журба.

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За попередньою інформацією, поблизу села Ганнівка стався викид одоранта. Цю речовину додають до природного газу, вона є токсичною речовиною 2 класу небезпеки з характерним запахом,

– розповів Журба.

Низькі концентрації одоранта можуть викликати подразнення шкіри й очей, головний біль, нудоту, а також уповільнення дихання.

"За можливості зачиніть вікна й зволожуйте повітря в приміщенні. У разі погіршення самопочуття – зверніться за допомогою до лікаря", – пояснив заступник мера Сум.

Село Ганнівка під Сумами: карта