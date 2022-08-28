Мужчине было 38 лет. По словам товарища и сотрудника Владимира Кулака, был механиком от Бога, волонтерил и был добрым и порядочным.

Важно Грузовик насмерть сбил работницу посольства США в Украине

Депутат облсовета погиб под Тернополем

Заместитель начальника отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в области Андрей Василик рассказал, что, по предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по трассе в направлении села Смыковцы, столкнулся с мотоциклом Kawasaki.

В результате удара водитель двухколесного мототранспорта получил телесные повреждения. Его бригада экстренной медпомощи госпитализировала в больницу, но спасти жизнь 38-летнему жителю Тернополя не удалось,

– рассказал Василик.

По данным издания "20 минут", за рулем мотоцикла находился депутат Тернопольского областного совета Иван Мурин.

Спикер управления патрульной полиции в области Екатерина Метельская рассказала, что:

авария произошла ориентировочно в 13 часов 27 августа на трассе Стрый – Изварино возле села Смыковцы;

по предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen, съезжая с автодороги М-30 Стрый – Изварино допустил столкновение с мотоциклом, двигавшимся по автодороге в направлении города Тернополя;

травмированного водителя мотоцикла забрали в больницу. Обстоятельства ДТП выясняет следователь.

Информацию о том, что Ивана уже нет в живых, подтвердили около 14:30 (говорится о 27 августа – 24 канале) его друзья и однопартийцы. А также в полиции,

– указано в сообщении.

В полиции заверили, что данные внесли в Единый реестр досудебных расследований по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло смерть потерпевшего.

Иван Мурин перед аварией встречался с товарищем

Журналисты установили, что Иван перед аварией в аэропорту пил кофе и общался с тернополянином Владимиром Кулаком, его сотрудником и товарищем.

После разговора Владимир поехал впереди на собственном авто, а Иван уехал на несколько минут позже. На дороге товарищ Ивана услышал звук, будто что-то взорвалось или колесо у кого-то выстрелило.

Смотрю в зеркало – там авария. Вернулся, думаю, может, кому-то помощь нужна. Подъезжаю, вижу, мотоцикл Ивана лежит,

– рассказал Владимир.

Иван Мурин сразу был доставлен в областную больницу, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

"Иван говорил, что едет, где-то встреча в Тернополе, будто автосалон должны были открывать, и он должен был присутствовать, если бы не бус ... Мы с Иваном не так давно ездили на Восток, на Харьковщину, под Изюм. Волонтерили... Он был механиком от Бога. Очень хороший человек. Он такой, таких очень мало. Порядочный, добрый всегда готов прийти на помощь. Болит. Очень жаль..." – вспомнил Владимир Кулак.

По данным прессы, у мужчины остались жена и маленькие дочери.

Городской голова Тернополя Сергей Надал подтвердил, что в ужасном ДТП погиб депутат Тернопольского областного совета от ВО "Свобода" Иван Мурин.

Тяжелая потеря для нас… Сочувствую родным и близким! Вечная память и Царство Небесное!

– сказал Надал.



Иван Мурин был добрым человеком и возил помощь для ВСУ на Восток / Фото с телеграмму Сергея Надала

Редакция 24 канала искренне соболезнует родным и коллегам Ивана Мурина.