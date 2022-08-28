Чоловіку було 38 років. За словами товариша та співробітника Володимира Кулака, був механіком від Бога, волонтерив та був добрим й порядним.

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Депутат облради загинув під Тернополем

Заступник начальника відділу комунікації Головного управління Нацполіції в області Андрій Василик розповів, що, за попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen рухався трасою в напрямку села Смиківці та зіткнувся з мотоциклом Kawasaki.

У результаті удару кермувальник двоколісного мототранспорту зазнав тілесних ушкоджень. Його бригада екстреної меддопомоги госпіталізувала до лікарні, але врятувати життя 38-річному тернополянину не вдалося,

– розповів Василик.

За даними видання "20 хвилин", за кермом мотоцикла був депутат Тернопільської обласної ради Іван Мурин.

Речниця управління патрульної поліції в області Катерина Метельська розповіла, що:

аварія трапилось орієнтовно о 13 годині 27 серпня на трасі Стрий – Ізварине біля села Смиківці;

за попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen, з’їжджаючи з автодороги М-30 Стрий – Ізварине допустив зіткнення із мотоциклом, який рухався автодорогою у напрямку міста Тернополя;

травмованого водія мотоцикла забрали до лікарні. Обставини ДТП з'ясовує слідчий.

Інформація про те, що Івана вже немає серед живих, підтвердили близько 14.30 (мовиться про 27 серпня – 24 канал) його друзі та однопартійці. А також у поліції,

– мовиться у повідомленні.

У поліції запевнили, що дані внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого.

Іван Мурин перед аварією зустрічався з товаришем

Журналісти встановили, що Іван перед аварією в аеропорту пив каву та спілкувався з тернополянином Володимиром Кулаком, який був його співробітником і товаришем.

Після розмови Володимир поїхав попереду на власному авто, а Іван виїхав на декілька хвилин пізніше. На дорозі товариш Івана почув звук, ніби щось вибухнуло чи то колесо в когось вистрелило.

Дивлюсь в дзеркало – там аварія. Вернувся, думаю, може комусь допомога потрібна. Під’їжджаю, бачу, Іванів мотоцикл лежить,

– розказав Володимир.

Івана Мурина одразу доправили в обласну лікарню, але травми виявились несумісними із життям.

"Іван казав, що їде, десь має зустріч в Тернополі, ніби автосалон мали відкривати, і він мав бути там присутнім, якби не бус… Ми з Іваном не так давно їздили на Схід, на Харківщину, під Ізюм. Волонтерили… Він був механіком від Бога. Дуже хороша людина. Він такий, таких дуже мало. Порядний, добрий завжди готовий прийти на допомогу. Болить. Дуже шкода..." – пригадав Володимир Кулак.

За даними преси, у чоловіка залишилась дружина та маленькі донечки.

Міський голова Тернополя Сергій Надал підтвердив, що у жахливій ДТП загинув депутат Тернопільської обласної ради від ВО "Свобода" Іван Мурин.

Важка втрата для нас… Співчуваю рідним та близьким! Вічна пам'ять та Царство Небесне!

– сказав Надал.



Іван Мурин був доброю людиною і возив допомогу для ЗСУ на Схід / Фото з телеграму Сергія Надала

Редакція 24 каналу щиро співчуває рідним та колегам Івана Мурина.