У цей момент жінка їхала на велосипеді. Аварія сталась 25 серпня. Водій вантажівки Volvo і дипломатка рухалися в одному напрямку.

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Жінка померла на місці. Поліція проводить розслідування всіх обставин.

Що відомо про дипломатку

Лангенкамп працювала головою відділу з міжнародних питань наркотиків та правоохоронної діяльності в посольстві США в Україні. Жінці було 42 роки.

До речі, ЗМІ пишуть, що чоловік дипломатки Даніель теж працював у посольстві в Києві, але прессекретарем.

У Держдепі США підтвердили факт загибелі Лангенкамп та висловили глибокі співчуття її рідним та близьким.

ДТП з українцями в Румунії

У Румунії 27 серпня перекинувся автобус з українськими біженцями. Люди поверталися додому. Водій втратив керування, тому транспортний засіб перекинувся у кювет.

У результаті госпіталізували 20 осіб. Зокрема четверо дітей, віком від 5 до 16 років. Журналісти повідомляли, що, на щастя, тяжких травм ніхто не отримав.

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