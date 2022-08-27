В этот момент женщина ехала на велосипеде. Авария произошла 25 августа. Водитель грузовика Volvo и дипломат двигались в одном направлении.

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Женщина умерла на месте. Полиция проводит расследование всех обстоятельств.

Что известно о дипломате

Лангенкамп работала главой отдела по международным вопросам наркотиков и правоохранительной деятельности в посольстве США в Украине. Женщине было 42 года.

Кстати, СМИ пишут, что муж дипломата Даниэль тоже работал в посольстве в Киеве, но пресс-секретарем.

В Госдепе США подтвердили факт гибели Лангенкамп и выразили глубокие соболезнования родным и близким.

ДТП с украинцами в Румынии

В Румынии 27 августа перевернулся автобус с украинскими беженцами. Люди возвращались домой. Водитель потерял управление, поэтому транспортное средство опрокинулось в кювет.

В результате госпитализировали 20 человек. В частности, четверо детей в возрасте от 5 до 16 лет. Журналисты сообщали, что, к счастью, тяжелые травмы никто не получил.

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