В результате ударов травмированы два человека. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима и ГСЧС.
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Что известно о последствиях атаки
В результате атаки в Николаеве повреждены 10 жилых домов, заведение питания и банк – продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела.
Кроме того, спасатели тушили 2 пожара, возникших в частном секторе города: нежилого двухэтажного дома (площадью 50 квадратных метров) и кровли другого жилого дома (площадью 20 квадратных метров).
Среди раненых – 31-летняя женщина в состоянии средней тяжести, которую госпитализировали, а также 35-летний мужчина, которому оказали медицинскую помощь на месте.