Унаслідок ударів травмовано двох людей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма и ДСНС.

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Що відомо про наслідки атаки

Унаслідок атаки в Миколаєві пошкоджено 10 житлових будинків, заклад харчування та банк – тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу.

Окрім того, рятувальники гасили 2 пожежі, що виникли у приватному секторі міста: нежитлового двоповерхового будинку (площею 50 квадратних метрів) і покрівлі іншого житлового будинку (площею 20 квадратних метрів).

Серед поранених – 31-річна жінка у стані середньої тяжкості, яку госпіталізували, а також 35-річний чоловік, якому надали медичну допомогу на місці.