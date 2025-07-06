О 09:00 на Миколаївщині вкотре оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників, передає 24 Канал.

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Вибухи у Миколаєві

О 09:08 Повітряні сили попередили, що нова група ударних БпЛА перебуває на півдні Миколаївщини та рухається курсом на північ.

О 09:24 мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про вибухи у місті.

Нагадаємо, що у ніч проти 6 липня Миколаїв та його околиці зазнали масованої атаки дронів. Під ударом перебувала портова інфраструктура. Пошкоджено складські будівлі та електромережі. У Миколаївському районі пошкоджено 13 приватних будинків, будівлі на території декількох баз відпочинку, відділення "Укрпошти", магазин, лінію електропередач.

На щастя, минулося без постраждалих.

До слова, уночі Харків атакували 8 ударних дронів. Там постраждали 46-річна жінка і 2-річна дівчинка. Також у місті пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, спорткомплекс, стоматологічну клініку, кафе, 2 магазини, нежитлову будівлю, 4 автомобілі.