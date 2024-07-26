В этом материале 24 Канал подробно рассказывает о воздушной угрозе и движении БПЛА различными регионами.
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01:04, 26 июля
Мониторинговые паблики пишут, что
- четыре БПЛА с западным курсом фиксируют в направлении Чернигова;
- три дрона также с западным курсом – через Конотопский район Сумщины.
00:55, 26 июля
Актуальная карта воздушных тревог по состоянию на это время выглядит следующим образом:
00:40, 26 июля
Одна группа "Шахедов" – сейчас на границе Сумской и Черниговской областей. Другая – в районе Херсона.
00:20, 26 июля
Воздушные силы фиксируют движение ударных дронов с двух направлений:
- с северо-востока через Сумскую область в направлении Черниговской области;
- с юга через Херсонскую область в направлении Николаевской и Одесской областей.