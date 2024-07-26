У цьому матеріалі 24 Канал детально розповідає про повітряну загрозу та рух БпЛА різними регіонами.

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01:04, 26 липня Моніторингові пабліки пишуть, що чотири БпЛА зі західним курсом фіксують у напрямку Чернігова;

три дрони також зі західним курсом – через Конотопський район Сумщини.

00:55, 26 липня Актуальна карта повітряних тривог станом на цей час має такий вигляд:

00:40, 26 липня Одна група "Шахедів" – наразі на межі Сумської та Чернігівської областей. Інша – у районі Херсону.