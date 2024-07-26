Повітряна тривога у всіх регіонах нашої держави пролунала близько 00:10. У цьому матеріалі 24 Канал розповідає детально про загрозу.

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00:27, 26 липня Україною почали ширитися сигнали про відбій повітряної тривоги.

00:26, 26 липня Моніторингові пабліки пишуть про відбій загрози МіГ-31К. за словами телеграм-каналів, борт відійшов від пускової зони.

00:13, 26 липня Повітряні сили попередили, що існує ракетна небезпека по всій території України. Там уточнили, що зафіксовано зліт МіГ-31К саме на аеродромі "Саваслейка".