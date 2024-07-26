Повітряна тривога у всіх регіонах нашої держави пролунала близько 00:10. У цьому матеріалі 24 Канал розповідає детально про загрозу.
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Україною почали ширитися сигнали про відбій повітряної тривоги.
Моніторингові пабліки пишуть про відбій загрози МіГ-31К. за словами телеграм-каналів, борт відійшов від пускової зони.
Повітряні сили попередили, що існує ракетна небезпека по всій території України. Там уточнили, що зафіксовано зліт МіГ-31К саме на аеродромі "Саваслейка".
Сигнали повітряної тривоги почули жителі Києва та таких регіонів:
- Київська область;
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Житомирська область;
- Закарпатська область;
- Запорізька область;
- Івано-Франківська область;
- Кіровоградська область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Полтавська область;
- Рівненська область;
- Сумська область;
- Тернопільська область;
- Харківська область;
- Херсонська область;
- Хмельницька область;
- Черкаська область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область.
Водночас важливо, що повітряна небезпека повсякчас існує для жителів Луганської області та окупованого Криму.