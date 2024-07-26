00:12, 26 июля

Сигналы воздушной тревоги услышали жители Киева и таких регионов:

Киевская область;

Винницкая область;

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Запорожская область;

Ивано-Франковская область;

Кировоградская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Полтавская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Херсонская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

В то же время важно, что воздушная опасность постоянно существует для жителей Луганской области и оккупированного Крыма.