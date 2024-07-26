Воздушная тревога во всех регионах нашего государства прозвучала около 00:10. В этом материале 24 Канал рассказывает подробно об угрозе.

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00:27, 26 июля

По Украине начали распространяться сигналы об отбое воздушной тревоги.

00:26, 26 июля

Мониторинговые паблики пишут об отбое угрозы МиГ-31К. по словам телеграм-каналов, борт отошел от пусковой зоны.

00:13, 26 июля

Воздушные силы предупредили, что существует ракетная опасность по всей территории Украины. Там уточнили, что зафиксирован взлет МиГ-31К именно на аэродроме "Саваслейка".

00:12, 26 июля

Сигналы воздушной тревоги услышали жители Киева и таких регионов:

  • Киевская область;
  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Днепропетровская область;
  • Донецкая область;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Запорожская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Кировоградская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Полтавская область;
  • Ровенская область;
  • Сумская область;
  • Тернопольская область;
  • Харьковская область;
  • Херсонская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черкасская область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.

В то же время важно, что воздушная опасность постоянно существует для жителей Луганской области и оккупированного Крыма.