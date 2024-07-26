Воздушная тревога во всех регионах нашего государства прозвучала около 00:10. В этом материале 24 Канал рассказывает подробно об угрозе.
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По Украине начали распространяться сигналы об отбое воздушной тревоги.
Мониторинговые паблики пишут об отбое угрозы МиГ-31К. по словам телеграм-каналов, борт отошел от пусковой зоны.
Воздушные силы предупредили, что существует ракетная опасность по всей территории Украины. Там уточнили, что зафиксирован взлет МиГ-31К именно на аэродроме "Саваслейка".
Сигналы воздушной тревоги услышали жители Киева и таких регионов:
- Киевская область;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Запорожская область;
- Ивано-Франковская область;
- Кировоградская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Полтавская область;
- Ровенская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Херсонская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
В то же время важно, что воздушная опасность постоянно существует для жителей Луганской области и оккупированного Крыма.