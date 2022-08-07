Предыдущие взрывы харьковчане слышали незадолго после полуночи. Тогда их было не менее трех.

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В Харькове снова слышали взрывы

В 4:40 из-за угрозы очередного вражеского обстрела в Харькове снова начали раздаваться сирены. Предыдущая воздушная тревога завершилась всего за 40 минут до этого.

Практически одновременно с сиренами местные жители стали слышать мощные взрывы. российские оккупанты в очередной раз выпустили по городу ракеты. Эту информацию уже подтвердил городской голова Игорь Терехов.

Около 04:40 снова обстрел Харькова. Серия взрывов,

– заметил мэр.

Он добавил, что россияне ударили ракетами по Новобаварскому и Немышлянскому районам областного центра. Информацию о пострадавших и разрушениях пока уточняют.

Заметьте, что захватчики чуть ли не каждую ночь обстреливают Харьков именно из Белгорода. Ведь расстояние между городами составляет всего 80 километров.

Обратите внимание! Во время воздушной тревоги важно находиться в укрытиях. Если в доме или вблизи его нет, спасатели советуют воспользоваться "правилом двух стен". Для этого следует пойти в комнату, где нет окон, внутри помещения и находиться у несущей стены.

Также взрывы слышали в Николаеве

По информации Суспільне, примерно в 5:04 взрывы прогремели и в Николаеве. В городе также продолжается воздушная тревога, поэтому местным жителям следует не подвергаться опасности и не покидать укрытий до отбоя.

Пока неизвестно, что именно было причиной этих взрывов – работа системы ПВО или очередные "прилеты" российских ракет. Официальной информации на этот счет пока нет.

Напомним, что в Николаевской области этой ночью уже раздавались взрывы. Их слышали в Вознесенске. В городском совете подтвердили эту информацию и заметили, что взрывов было 6, один из которых очень мощный.

В мэрии не рассказали детали этого обстрела и посоветовали ждать официальной информации о пострадавших и разрушениях.

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