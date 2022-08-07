Попередні вибухи харків'яни чули незадовго після опівночі. Тоді їх було щонайменше 3.

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У Харкові знову чули вибухи

О 4:40 через загрозу чергового ворожого обстрілу в Харкові знову почали лунати сирени. Попередня повітряна тривога завершилася лише за 40 хвилин до цього.

Практично одночасно із сиренами у місті почали чути потужні вибухи. Російські окупанти вкотре випустили по місту ракети. Цю інформацію вже підтвердив міський голова Ігор Терехов.

Близько 04:40 знову обстріл Харкова. Серія вибухів,

– зауважив мер

Він додав, що росіяни вдарили ракетами по Новобаварському району. Інформацію щодо постраждалих та руйнувань наразі уточнюють.

Зауважте, що загарбники ледь не щоночі обстрілюють Харків саме з Бєлгорода. Адже відстань між містами становить всього 80 кілометрів.

Зверніть увагу! Під час повітряної тривоги важливо перебувати в укриттях. Якщо в будинку чи поблизу його немає, рятувальники радять скористатися "правилом двох стін". Для цього слід піти в кімнату, в якій немає вікон, всередині помешкання та перебувати біля опорної стіни.

Також вибухи чули в Миколаєві

За інформацією Суспільного, приблизно о 5:18 вибухи пролунали й в Миколаєві. В місті також триває повітряна тривога, тому місцевим жителям варто не наражатися на небезпеку та не покидати укриттів до відбою.

Наразі невідомо, що саме було причиною цих вибухів – робота системи ППО чи чергові "прильоти" російських ракет. Офіційної інформації щодо цього поки немає.

Нагадаємо, що на Миколаївщині цієї ночі вже лунали вибухи. Їх чули у Вознесенську. У міській раді підтвердили цю інформацію та зауважили, що вибухів було 6, один з яких – дуже потужний.

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