Попередні вибухи харків'яни чули незадовго після опівночі. Тоді їх було щонайменше 3.
До теми Люди втратили все, що мали: росіяни на Харківщині вщент знищили підприємство
У Харкові знову чули вибухи
О 4:40 через загрозу чергового ворожого обстрілу в Харкові знову почали лунати сирени. Попередня повітряна тривога завершилася лише за 40 хвилин до цього.
Практично одночасно із сиренами у місті почали чути потужні вибухи. Російські окупанти вкотре випустили по місту ракети. Цю інформацію вже підтвердив міський голова Ігор Терехов.
Близько 04:40 знову обстріл Харкова. Серія вибухів,
– зауважив мер
Він додав, що росіяни вдарили ракетами по Новобаварському району. Інформацію щодо постраждалих та руйнувань наразі уточнюють.
Зауважте, що загарбники ледь не щоночі обстрілюють Харків саме з Бєлгорода. Адже відстань між містами становить всього 80 кілометрів.
Також вибухи чули в Миколаєві
За інформацією Суспільного, приблизно о 5:18 вибухи пролунали й в Миколаєві. В місті також триває повітряна тривога, тому місцевим жителям варто не наражатися на небезпеку та не покидати укриттів до відбою.
Наразі невідомо, що саме було причиною цих вибухів – робота системи ППО чи чергові "прильоти" російських ракет. Офіційної інформації щодо цього поки немає.
Нагадаємо, що на Миколаївщині цієї ночі вже лунали вибухи. Їх чули у Вознесенську. У міській раді підтвердили цю інформацію та зауважили, що вибухів було 6, один з яких – дуже потужний.
Буде цікаво – кореспондентка розповіла про ситуацію в Харкові та області: відео