Местные власти объяснили, что очень громко были слышны взрывы в Новомосковском районе. Перед этим кафиры на Днепропетровщине убили людей .

Смотрите также : Утренний террор "Калибрамы" и ракетами серии "Х": все, что известно о ракетной атаке 15 августа

Что известно об атаке на Днепропетровщину

Под утро (17 августа – 24 Канал) враг атаковал область ракетами. Громко было в Новомосковском районе. Но, к счастью, местных жителей не задело,

– заявил глава ОВА.

Сергей Лысак пояснил, что в результате атаки россиян без света было 10 тысяч человек в двух населенных пунктах. К счастью, специалисты уже устранили проблему – у людей появился свет.

Также чиновник объяснил, что другие последствия атаки уточняются.