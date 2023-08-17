Місцева влада пояснила, що дуже голосно було чутно вибухи в Новомосковському районі. Перед цим окупанти на Дніпропетровщині вбили людей.

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Що відомо про атаку на Дніпропетровщину

Під ранок (17 серпня – 24 Канал) ворог атакував область ракетами. Гучно було в Новомосковському районі. Та, на щастя, місцевих мешканців не зачепило,

– заявив глава ОВА.

Сергій Лисак пояснив, що внаслідок атаки росіян без світла були 10 тисяч людей у двох населених пунктах. На щастя, фахівці вже усунули проблему – у людей з'явилось світло.

Також посадовець пояснив, що інші наслідки атаки уточнюються.

Росія на Дніпропетровщині вбила людей