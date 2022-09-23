Таким образом, начало дня началось с обстрелами и погибшими. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Никопольский район под обстрелами

Под утро захватчики ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никополю и Марганцу. Направили на мирные города около 30 снарядов.

В Марганце два человека погибли – мужчина и женщина. По предварительной информации, еще девять ранены. Троих из них спасатели достали из-под завалов.

В городе произошло возгорание дома. Пожарные пламя уже потушили. Российские снаряды повредили 8 домов, один – разрушили.

Из-за вражеской атаки без света остались 2 200 семей. Аварийные бригады энергетиков уже чинят линии.

В Никополе, предварительно, повреждены 10 домов. На месте обстрелов работают спасатели и полиция. Масштабы разрушений уточняют.

Оккупанты обстреляли Никопольский район / фото Валентин Резниченко

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