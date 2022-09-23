Таким чином початок дня почався з обстрілами та загиблими. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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Нікопольський район під обстрілами

На ранок загарбники ударили з "Градів" та важкої артилерії по Нікополю та Марганцю. Скерували на мирні міста майже 30 снарядів.

У Марганці двоє людей загинули – чоловік та жінка. За попередньою інформацією, ще дев’ятеро поранені. Трьох з них рятувальники дістали з-під завалів.

У місті сталося займання будинку. Вогнеборці полум’я уже вгамували. Російські снаряди пошкодили 8 будинків, один – зруйнували.

Через ворожу атаку без світла залишилися 2 200 родин. Аварійні бригади енергетиків уже лагодять лінії.

У Нікополі, попередньо, понівечені 10 будинків. На місці обстрілів працюють рятувальники та поліція. Масштаби руйнацій уточнюють.

Окупанти обстріляли Нікопольський район / фото Валентин Резніченко

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