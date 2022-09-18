Про наслідки обстрілу Нікопольського району розповів очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків.

До речі Ракетний удар по Дніпропетровщині: Повітряні сили знищили три "Іскандери"

Унаслідок обстрілу загинуло двоє людей

Глава Дніпропетровської ОВА повідомив, що ще двоє чоловіків та жінка поранені після обстрілу з боку окупантів.

Такі невтішні попередні дані після масового обстрілу Нікопольського району,

– констатував Валентин Резніченко.

Він повідомив, що окупанти відкрили вогонь пообіді, чотири рази ударивши по трьох громадах Нікопольського району:

Покровській;

Червоногригорівській;

Нікопольській.



Наслідки обстрілу Нікопольського району / Фото Дніпропетровська ОВА

Повідомляється, що окупанти стріляли "Градами" та важкою артилерією. Валентин Резніченко зазначив, що загарбники скерували на мирних людей понад 60 снарядів.



Ворог обстріляв Нікопольський район / Фото Дніпропетровська ОВА

Унаслідок чергового теракту з боку росіян у громадах є руйнування, їх масштаби уточнюються. Резніченко додав, що на місці працюють рятувальники та поліція.



Наслідки удару по Нікопольському району / Фото Дніпропетровська ОВА

Окупанти вкотре обстріляли Нікополь

У ніч на 18 вересня ворог обстріляв декілька громад Дніпропетровської області. Від дій ворога постраждали Нікопольська та Марганецька громади.

Росіяни тричі ударили по Нікопольському району з "Градів" та важкої ствольної артилерії. Сам Нікополь російські терористи накривали вогнем двічі. Близько опівночі туди прилетіли майже 30 російських снарядів.

По Марганецькій громаді окупанти били вночі зі ствольної артилерії.

Варте уваги – росіяни пострілом з танку вбили 2 жінок на Харківщині: дивіться відео