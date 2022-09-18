Про наслідки обстрілу Нікопольського району розповів очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків.
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Унаслідок обстрілу загинуло двоє людей
Глава Дніпропетровської ОВА повідомив, що ще двоє чоловіків та жінка поранені після обстрілу з боку окупантів.
Такі невтішні попередні дані після масового обстрілу Нікопольського району,
– констатував Валентин Резніченко.
Він повідомив, що окупанти відкрили вогонь пообіді, чотири рази ударивши по трьох громадах Нікопольського району:
- Покровській;
- Червоногригорівській;
- Нікопольській.
Наслідки обстрілу Нікопольського району / Фото Дніпропетровська ОВА
Повідомляється, що окупанти стріляли "Градами" та важкою артилерією. Валентин Резніченко зазначив, що загарбники скерували на мирних людей понад 60 снарядів.
Ворог обстріляв Нікопольський район / Фото Дніпропетровська ОВА
Унаслідок чергового теракту з боку росіян у громадах є руйнування, їх масштаби уточнюються. Резніченко додав, що на місці працюють рятувальники та поліція.
Наслідки удару по Нікопольському району / Фото Дніпропетровська ОВА
Окупанти вкотре обстріляли Нікополь
У ніч на 18 вересня ворог обстріляв декілька громад Дніпропетровської області. Від дій ворога постраждали Нікопольська та Марганецька громади.
Росіяни тричі ударили по Нікопольському району з "Градів" та важкої ствольної артилерії. Сам Нікополь російські терористи накривали вогнем двічі. Близько опівночі туди прилетіли майже 30 російських снарядів.
По Марганецькій громаді окупанти били вночі зі ствольної артилерії.
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