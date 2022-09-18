Так, протягом ночі ворог вів ракетно-артилерійські та мінометні обстріли позицій українських військ, а також атакував ударними гелікоптерами. Під обстріли потрапили Миколаїв, Очаків та Нікопольський район.

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У результаті обстрілів багато руйнувань

Як зазначили в ОК "Південь", окупанти нещадно руйнували наші міста. Так, у середмістя Очакова вони поцілили двома снарядами важкої ствольної артилерії 152 калібру та двома реактивними снарядами системи "Град". У результаті удару знищили кілька приватних житлових будинків, а дві цивільні особи отримали важкі поранення.

У Миколаєві ударили по житловому району з реактивних систем залпового вогню "Смерч". Ворог влучив у гаражні кооперативи та пошкодив лікарню. Проте, на щастя, постраждалих немає.

У Нікопольському районі окупанти також застосували снаряди важкої ствольної артилерії та реактивні снаряди системи "Град". Внаслідок обстрілів поранили 3 людей та пошкодили:

крамниці,

адмінбудівлі місцевих установ,

об’єкти соціальної інфраструктури,

понад три десятки багатоквартирних та приватних будинків,

господарчі споруди,

автомобілі,

лінію електропередач,

газогін.

Будьте уважними та свідомими, не нехтуйте правилами безпеки, ретельно перевіряйте інформацію, ставтесь до неї критично, а до обмежень в рамках воєнного стану – з розумінням. Дотримуйтеся встановленого порядку і алгоритмів дій за сигналами тривог. Зберігаймо спокій та витримку!

– нагадали про правила безпеки у командуванні.

Без відповіді Збройних Сил України усі ці злочини не залишилися. Так, в ОК "Південь" зазначили, що ракетно-артилерійські підрозділи України "мінуснули":

19 окупантів,

самохідну гаубицю "Мста-С",

5 танків,

3 одиниці іншої броньованої техніки,

в районі Благодатного – польовий склад ворожих боєприпасів.

Детальніше про ситуацію на Півдні станом на 18 вересня дивіться у відео

Успішний контрнаступ України змушує ворога нервуватися

На звільнених від окупантів територіях армія України продовжує закріплюватися та тиснути на росіян, через що вони вимушені перегруповувати війська на окремих напрямках, шукати способи підтягнути резерви та вести повітряну розвідку. Також в ОК "Південь" зауважили, що через успіхи ЗСУ ворог:

посилює перевірки та шукає в окупованих населених пунктах не тільки "укронацистів", а й своїх дезертирів,

продовжує терор цивільної інфраструктури,

чинить морально-психологічний тиск на населення прифронтових та тилових районів.

Окупанти придумують й нові способи звинуватити Україну у звірствах. Так, за даними командування, вони відкривають стрілянину на вулицях Херсону та інших населених пунктів, а потім видають її за контрдиверсійні заходи, намагаючись звинуватити Збройні Сили України у бездумних вуличних боях серед мирного населення.

При цьому росіяни обстрілюють будинки мирних жителів, об’єкти цивільної та критичної інфраструктури, чим порушують норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Що відбувається на Півдні України: останні новини

Російські окупанти станом на 18 вересня поступаються своїми позиціями на Півдні України, хоч на щось сподіваються і намагаються покращити своє становище. Так, росіяни за підтримки танків намагалися провести штурмові дії, проте не мали жодного успіху. Натомість окупанти втратили дві бойові машини десанту, а також – третину живої сили.

Також впродовж доби українська авіація завдала 3 ударів по ворогу та знищила 2 безпілотні літальні розвідники оперативно-тактичного рівня. Загалом ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 320 вогневих завдань.

Також ЗСУ успішно знищують логістичні шляхи окупантів. Так, 17 вересня вони знищили всі переправи через Дніпро на Херсонщині.

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