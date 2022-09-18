Так, постраждали від дій ворога Нікопольська та Марганецька громади. У інших районах області ніч була спокійною.

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У результаті обстрілів є троє постраждалих

Обстріли були не поодинокими. Росіяни тричі ударили по Нікопольському району з "Градів" та важкої ствольної артилерії, а сам Нікополь накривали вогнем двічі. Близько опівночі туди прилетіли майже 30 російських снарядів.

У результаті нічних обстрілів постраждали троє людей: 49-річна жінка та двоє чоловіків 26 та 82 років. Як повідомив голова ДОР Микола Лукашук, їх госпіталізували з осколковими пораненнями ніг.

Значні руйнування інфраструктури

Масовані обстріли призвели й до значних руйнувань. Як повідомили в ОВА та ДОР, руйнувань зазнало багато споруд, зокрема, 25 багатоповерхівок та 5 приватних житлових будинків.

У Нікополі окупанти пошкодили:

автомобілі,

декілька господарських споруд,

газоводи та лінії електропередач,

місцевий ринок,

дитячий садок,

кілька магазинів,

перукарню,

шиномонтаж,

будівлю місцевої адміністрації.

На місцевому ринку загорілися 3 кіоски. Станом на 7:27 вогнеборці полум'я уже загасили.



По Марганецькій громаді окупанти били вночі зі ствольної артилерії, але минулося без постраждалих та жертв.

Росіяни вночі обстріляли Нікополь / Фото з телеграм-каналів

Обстріли Дніпропетровщини: останні новини

Окупанти не дають спокою Нікополю не перший день поспіль. Так, всю ніч проти 17 вересня вони обстрілювали його з "Градів" та важкої артилерії. Під вогонь також потрапили 3 громади району – Нікопольська, Марганецька та Мирівська.

У Дніпропетровській області 11 вересня силам ППО вдалося збити 5 ракет Х-101 та 2 ракети "Калібр". Більшість із них збили на території Дніпропетровської області. Однак після вибухів повідомили про перебої або про повну відсутність світла.

У Дніпрі у ніч на 10 вересня ППО збила крилату ракету окупантів. У ту ж ніч на території області чули щонайменше 2 вибухи.

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