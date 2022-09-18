Так, от врага пострадали Никопольская и Марганецкая общины. В других районах области ночь была спокойной.

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В результате обстрелов трое пострадавших

Обстрелы были не единичными. Россияне трижды ударили по Никопольскому району из "Градов" и тяжелой ствольной артиллерии, а сам Никополь накрывали огнем дважды. Около полуночи туда прилетели около 30 российских снарядов.

В результате ночных обстрелов пострадали три человека: 49-летняя женщина и двое мужчин 26 и 82 года. Как сообщил глава ДОС Николай Лукашук, их госпитализировали с осколочными ранениями ног.

Значительные разрушения инфраструктуры

Массированные обстрелы привели и к значительным разрушениям. Как сообщили в ОВА и ДОС, разрушения получили многие сооружения, в частности, 25 многоэтажек и 5 частных жилых домов.

В Никополе оккупанты повредили:

автомобили,

несколько хозяйственных построек,

газопроводы и линии электропередач,

местный рынок,

детский сад,

несколько магазинов,

парикмахерскую,

шиномонтаж,

здание местной администрации.

На местном рынке загорелись 3 киоска. По состоянию на 7:27 пожарные пламя уже потушили.



По Марганецкой общине оккупанты били ночью из ствольной артиллерии, но обошлось без жертв.

Россияне ночью обстреляли Никополь / фото из телеграмм-каналов

Обстрелы Днепропетровщины: последние новости

оккупанты не дают покоя Никополю не первый день подряд. Так, всю ночь на 17 сентября они обстреливали его из "Градов" и тяжелой артиллерии. Под огонь также попали 3 общины района – Никопольская, Марганецкая и Мировская.

В Днепропетровской области 11 сентября силам ПВО удалось сбить 5 ракет Х-101 и 2 ракеты "Калибр". Большинство из них были сбиты на территории Днепропетровской области. Однако после взрывов сообщили о перебоях или о полном отсутствии света.

В Днепре в ночь на 10 сентября ПВО сбила крылатую ракету захватчиков. В ту же ночь на территории области слышали по меньшей мере 2 взрыва.

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