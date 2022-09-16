Зокрема, росіяни покурили біля боєприпасів на протилежному березі Дніпра. Про це розповів голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

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Окупанти палили біля боєприпасів та обстрілювали міста

Євтушенко розповів, що 16 вересня ППО повітряного командування "Схід" збила 3 крилаті ракети, націлені на райони Дніпропетровської області.

Проте на російських окупантів чекала миттєва відплата – на протилежному березі Дніпра вони знову необачно палили цигарки біля техніки та боєприпасів. Внаслідок цього загарбники зазнали втрат.

В лісі, поруч зі звільненим Ізюмом, знайшли масові поховання військових та цивільних осіб. Наразі виявлено близько 440 тіл. Схоже, що геноцид, терор і ядерний шантаж стали візитівкою рф,

– додав голова РДА.

Він зазначив, що на території Нікопольського району росіяни обстрілювали:

Марганецьку громаду,

Червоногригорівську громаду,

Нікополь.

"Є руйнування, жителька міста зазнала осколкового поранення. Надвечір, окупанти знову обстріляли житлову забудову Марганецької ТГ. Є руйнування, два жителі зазнали осколкових поранень. В інших громадах без надзвичайних ситуацій", – зауважив Євтушенко.

Очільник РДА закликав жителів прибережних територій Нікопольського району – міст, сіл, селищ, розташованих на березі Каховського водосховища – провести ніч 17 вересня в укритті або скористатись правилом двох стін.

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