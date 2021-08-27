По информации правоохранителей, среди организаторов сделки был гражданин России, который и вступил в сговор с представителями Укрзализныци.

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Детали преступной схемы

Россиянин и чиновники Укрзализныци наладили коррупционный механизм приобретения запчастей для подвижного состава. Закупку осуществляли через подконтрольную представителю страны-оккупанта компанию в Киеве.

Для того, чтобы получить "прибыль", участники схемы искусственно завышали стоимость товара в 10 раз. Делали это под видом закупки запчастей, произведенных с якобы "инновационного материала".

По предварительным выводам экспертов, продукция не соответствует техническим условиям эксплуатации и могла привести к повреждению контактной сети Укрзализныци, стоимость которой составляет более 3 миллиардов гривен.

Начали уголовное производство

В связи с имеющейся информацией, правоохранители начали уголовное производство. В его рамках на обнаруженную продукцию наложили арест.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечению к ответственности причастных.

Обратите внимание! Ранее спецслужба задержала бывшего руководителя производственного подразделения Укрзализныци. Его подозревают в присвоении почти 1 миллиона гривен, выделенного на ремонт путевых машин.

Укрзализныця закупала некачественные запчасти с оккупированных территорий: Фото СБУ