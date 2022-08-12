Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник и адвокат Марк Фейгин. Он также отметил, что в головах россиян сейчас симбиоз реваншизма, тоски по советскому союзу и дешевому пломбиру.

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Они настолько отупели, что верят в то, что наберут себе украинцев в качестве рабов. Сознание россиян претерпело очень тяжелые и страшные изменения, но для этого потребовалось 20 лет,

– отметил Фейгин.

По словам правозащитника, мы говорим об этом феномене следующим образом: во время советского союза, вся информация шла только от партии и была монопольной, а сегодня миллион альтернатив.

"Если есть очень большое желание, даже сегодня в россии можно узнать правду, но люди этого не делают. россияне любую информацию извне воспринимают как ложь и фейки", – говорит Фейгин.

Также, до последнего времени были открыты границы, поэтому россияне могли выехать за границу и убедиться своими глазами, как живут в той или иной стране, но они не хотят видеть правду, объясняет правозащитник.

И в этом весь парадокс этих промытых мозгов, резюмирует он.

Подробнее об особенностях современного метода "промывания мозгов" россиян: смотрите видео