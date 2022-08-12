Про це 24 каналу розповів російський правозахисник та адвокат Марк Фейгін. Він також зазначив, що у головах росіян зараз симбіоз реваншизму, туги за радянським союзом та за дешевим пломбіром.

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Вони настільки отупіли, що вірять у те, що наберуть собі українців у якості рабів. Свідомість росіян зазнала дуже важких і страшних змін, але для цього було потрібно 20 років,

– зазначив Фейгін.

За словами правозахисника, ми говоримо про цей феномен наступним чином: у час радянського союзу, вся інформація йшла лише від партії та була монопольною, а сьогодні мільйон альтернатив.

"Якщо є дуже велике бажання, навіть сьогодні в росії можна взнати правду, але люди цього не роблять. Росіяни будь-яку інформацію ззовні сприймають, як брехню та фейки", – каже Фейгін.

Також, до останнього часу були відкриті кордони, тож росіяни могли виїхати закордон і переконатись на власні очі, як живуть у тій чи іншій країні, але вони не хочуть бачити правду, пояснює правозахисник.

І у цьому весь феномен цих промитих рохумів, резюмує він.

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