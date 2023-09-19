Об этом рассказывают русские паблики. Известно, что причиной гибели военных из страны-агрессора стал взрыв гранаты.
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Детали взрыва гранаты под Воронежем
По имеющимся данным, среди погибших – заместитель по вооружению командира воинской части 11741 майор Николай Кузнецов. Также граната унесла жизни у командира инженерно-саперного батальона из этой же части Евгения Ткача, а также рядового Александра Семенченко.
Говорят, что военнослужащие вместе со своими сослуживцами приехали в Россош в Воронежской области. Они на три дня арендовали дом у местного жителя.
Пишут, что в ночь на 16 сентября они употребляли алкоголь. Соседи рассказывают, что слышали "пьяный мужской разговор". В какое-то мгновение они из дома перешли к уличной беседке. Двое военных остались в доме, потому они и не пострадали. Тем временем в беседке взорвали гранату Ф-1, в результате чего трое оккупантов погибли на месте.
Примечательно, что российские СМИ сам инцидент активно обсуждали. Впрочем, им запретили сообщать, что трое погибших – военные.
Поскольку мы заговорили о самоликвидированных российских военных, то мы можем вспомнить и о потерях врага. Вашему вниманию актуальна статистика потерь по состоянию на утро 19 сентября.
Еще более 500 оккупантов ликвидировали за сутки
- Итак, за прошедшие сутки наши военные отправили на тот свет 520 русских захватчиков. Если говорить об общей статистике с начала полномасштабного вторжения, то говорится об около 273 460 оккупантов.
- Кроме того, многие техники превратили в металлолом. В частности, 4 628 танков, 8 851 боевых бронированных машин, 6 062 артиллерийских систем, 778 РСЗО, а также 526 средств ПВО.
- Также так называемая "вторая армия мира" не досчитается 315 самолетов, 316 вертолетов, 4 784 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 479 крылатых ракет, 20 судов и 1 подлодка, 8 601 автомобиля и автоцистерны и 903 единиц специально.