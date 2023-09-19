Про це розповідають російські пабліки. Відомо, що причиною загибелі військових з країни-агресорки став вибух гранати.
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Деталі вибуху гранати під Воронежем
За наявними даними, серед загиблих – заступник з озброєння командира військової частини 11741 майор Ніколай Кузнєцов. Також граната забрала життя у командира інженерно-саперного батальйону з цієї ж частини Євгєна Ткача, а також рядового Алєксандра Семенченка.
Кажуть, що військовослужбовці разом зі своїми товаришами по службі приїхали в Россош у Воронезькій області. Вони на три дні орендували будинок у місцевого мешканця.
Пишуть, що у ніч проти 16 вересня вони вживали алкоголь. Сусіди розповідають, що чули "п'яну чоловічу розмову". В якусь з миттєвостей вони з будинку перейшли до вуличної альтанки. Двоє військових залишилися в домі, тому вони і не постраждали. Тим часом в альтанці підірвали гранату Ф-1, внаслідок чого троє окупантів загинули на місці.
Цікаво, що російські ЗМІ сам інцидент активно обговорювали. Втім, їм заборонили повідомляти, що троє загиблих – військові.
Оскільки ми заговорили про самоліквідованих російських військових, то можемо пригадати і про втрати ворога. До вашої уваги актуальна статистика втрат станом на ранок 19 вересня.
Ще понад 500 окупантів ліквідували за добу
- Отже, за минулу добу наші військові відправили на той світ 520 російських загарбників. Якщо говорити про загальну статистику від початку повномасштабного вторгнення, то мовиться про близько 273 460 окупантів.
- Крім того, чимало техніки перетворили на брухт. Зокрема, 4 628 танків, 8 851 бойових броньованих машин, 6 062 артилерійських систем, 778 РСЗВ, а також 526 засобів ППО.
- Також так звана "друга армія світу" не дорахується 315 літаків, 316 гелікоптерів, 4 784 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 479 крилатих ракет, 20 суден і 1 підводного човна, 8 601 автомобіля й автоцистерни та 903 одиниць спеціальної техніки.