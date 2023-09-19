Варто звернути увагу на те, що від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога просто колосальні. Мовиться про понад 270 тисяч бійців і десятки тисяч одиниць техніки. Якщо говорити лише про живу силу, то станом на ранок 19 вересня на той світ відправили 273 460 окупантів.

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Втрати ворога у техніці

За понад 18 місяців повномасштабного вторгнення наші військові знищили чимало одиниць техніки ворога. На брухт перетворили тисячі танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем, а також БпЛА оперативно-тактичного призначення.

Але це ще не все. Також так звана "друга армія світу" не дорахується кількох сотень літаків і ще кількох сотень гелікоптерів. В окупантів стало на кілька десятків суден менше, зокрема на підводний човен "Ростов-на-Дону". А найдорожчою втратою Росії у техніці все ще залишається крейсер "Москва", який продовжує лежати на дні Чорного моря.

Пройдімося детальніше по статистиці втрат ворога станом на 19 вересня:

танків – 4 628;

бойових броньованих машин – 8 851;

артилерійських систем – 6 062;

РСЗВ – 778;

засобів ППО – 526;

літаків – 315;

гелікоптерів – 316;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 784;

крилатих ракет – 1 479;

кораблів і катери – 20;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 8 601;

спеціальної техніки – 2.



Втрати ворога у техніці станом на 19 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Звернімо увагу на ранкове зведення Генштабу ЗСУ. У ньому зазначили, що авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах скупчення живої сили, зброї та техніки ворога. Крім того, підрозділи ракетних військ уразили 2 райони скупчення живої сили, зброї та техніки, 3 зенітно-ракетні комплекси, 19 артилерійських засобів, а також 1 пункт управління.