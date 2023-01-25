Под защитой ЮНЕСКО: исторический центр Одессы внесли в список Всемирного наследия
Источник:Александр Ткаченко
ЮНЕСКО 25 января включило исторический центр Одессы в основной список объектов Всемирного наследия. Этот вопрос рассматривался еще с 2009 года.
Решение было одобрено в Париже за ускоренной процедурой. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
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Центр города определили таким, что находится под угрозой. В Одесском городском совете поблагодарили организацию ЮНЕСКО и правительства европейских стран за поддержку.
Еще раз доказываем, что Одесса – это украинский город, а еще – душа Европы. Что и отражено в ее уникальном наследии, которое создавали европейцы. И теперь это наследие – под надежной защитой,
– отметили в горсовете.
Что будет охранять ЮНЕСКО
Под охрану ЮНЕСКО попала часть центра города, в том числе порт, пишет "Думская". Также туда попадает:
- Номинированная зона ограничена Приморской, Торговой, Садовой улицами,
- Соборной площадью, Преображенской, Жуковским, Польским и Карантинным спуском,
- переулком Нахимова и Суворовской аллеей парка Шевченко.
В определенных пределах находятся 42 объекта - это памятники культурного наследия национального и местного значения.
Бизнесмен Андрей Ставницер отметил, что решение сделает невозможным действия застройщиков. Это значит, что в центре Одессы гораздо сложнее будет повесить на старое здание вывеску или цветастый рекламный баннер. Также разрушение наследия ЮНЕСКО "пойдут" на больший строк в Гааге.
Решения одобрили в Париже / Фото Одесского горсовета
История вопроса
- Исторический центр Одессы номинирован на внесение в список еще в 2009 году.
- Однако после российского вторжения в Украину процесс рассмотрения вопроса ускорился.
- В первый день сессии российская делегация хотела исключить этот вопрос из повестки дня.
Одессу внесли в список культурного наследия мира / Фото Одесского горсовета