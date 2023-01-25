Под защитой ЮНЕСКО: исторический центр Одессы внесли в список Всемирного наследия

ЮНЕСКО 25 января включило исторический центр Одессы в основной список объектов Всемирного наследия. Этот вопрос рассматривался еще с 2009 года.

Решение было одобрено в Париже за ускоренной процедурой. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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Центр города определили таким, что находится под угрозой. В Одесском городском совете поблагодарили организацию ЮНЕСКО и правительства европейских стран за поддержку.

Еще раз доказываем, что Одесса – это украинский город, а еще – душа Европы. Что и отражено в ее уникальном наследии, которое создавали европейцы. И теперь это наследие – под надежной защитой,

– отметили в горсовете.

Что будет охранять ЮНЕСКО

Под охрану ЮНЕСКО попала часть центра города, в том числе порт, пишет "Думская". Также туда попадает:

Номинированная зона ограничена Приморской, Торговой, Садовой улицами,

Соборной площадью, Преображенской, Жуковским, Польским и Карантинным спуском,

переулком Нахимова и Суворовской аллеей парка Шевченко.

В определенных пределах находятся 42 объекта - это памятники культурного наследия национального и местного значения.

Бизнесмен Андрей Ставницер отметил, что решение сделает невозможным действия застройщиков. Это значит, что в центре Одессы гораздо сложнее будет повесить на старое здание вывеску или цветастый рекламный баннер. Также разрушение наследия ЮНЕСКО "пойдут" на больший строк в Гааге.



Решения одобрили в Париже / Фото Одесского горсовета

История вопроса

Исторический центр Одессы номинирован на внесение в список еще в 2009 году.

Однако после российского вторжения в Украину процесс рассмотрения вопроса ускорился.

В первый день сессии российская делегация хотела исключить этот вопрос из повестки дня.



Одессу внесли в список культурного наследия мира / Фото Одесского горсовета