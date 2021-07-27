Что известно о найденной жертве
Последней погибшей оказалась 54-летняя Эстель Хедаи. Ее тело распознали родственники.
Интересно Пожалуйста, погладь меня: собаки помогали людям пережить горе из-за обвала дома во Флориде
Последние 6 лет женщина работала операционным директором в ювелирной компании.
Ее любят в ювелирной отрасли. Беспокойство и количество молитв были чрезвычайными,
– рассказал работодатель жертвы Джо Мерфи.
Экипажи будут продолжать искать доказательства, чтобы убедиться, что всех погибших нашли. Они также просеивают много мусора, чтобы искать останки и личные вещи людей.
Главное об обвале дома возле Майами
- 12-этажный дом в Сарфсайде обвалился в ночь на 24 июня. На место происшествия сразу направили 80 спасательных бригад.
- Местные жители писали в соцсетях, что все дома в регионе построены на так называемой коралловой основе. Поэтому во время прилива многие улицы затапливает вода.
- Из-за трагедии президент США Джо Байден объявил во Флориде режим чрезвычайной ситуации. Для ликвидации трагедии и поиска пострадавших глава государства выделил дополнительные ресурсы.
- Впоследствии искать людей спасателям помешали пожар под завалами и шторм Эльза.