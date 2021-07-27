Что известно о найденной жертве

Последней погибшей оказалась 54-летняя Эстель Хедаи. Ее тело распознали родственники.

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Последние 6 лет женщина работала операционным директором в ювелирной компании.

Ее любят в ювелирной отрасли. Беспокойство и количество молитв были чрезвычайными,

– рассказал работодатель жертвы Джо Мерфи.

Экипажи будут продолжать искать доказательства, чтобы убедиться, что всех погибших нашли. Они также просеивают много мусора, чтобы искать останки и личные вещи людей.

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