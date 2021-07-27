Що відомо про знайдену жертву
Останньою загиблою виявилася 54-річна Естель Хедаї. Її тіло розпізнали родичі.
Цікаво Будь ласка, погладь мене: собаки допомагали людям пережити горе через обвал будинку у Флориді
Останні 6 років жінка працювала операційним директором у ювелірній компанії.
Її люблять у ювелірній галузі. Занепокоєння та кількість молитов були надзвичайним,
– розповів роботодавець жертви Джо Мерфі.
Екіпажі продовжуватимуть шукати докази, щоб переконатись, що всіх загиблих знайшли. Вони також просіюють багато сміття, щоб шукати останки та особисті речі людей.
Головне про обвал будинку біля Маямі
- 12-поверховий будинок у Сарфсайді обвалився вночі проти 24 червня. На місце події одразу направили 80 рятувальних бригад.
- Місцеві мешканці писали у соцмережах, що всі будинку у регіоні побудові на так званій кораловій основі. Тому під час припливу багато вулиць затоплює вода.
- Через трагедію президент США Джо Байден оголосив у Флориді режим надзвичайної ситуації. Для ліквідації трагедії та пошуку постраждалих глава держави виділив додаткові ресурси.
- Згодом шукати людей рятувальникам завадили пожежа під завалами та шторм Ельза.