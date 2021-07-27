Що відомо про знайдену жертву

Останньою загиблою виявилася 54-річна Естель Хедаї. Її тіло розпізнали родичі.

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Останні 6 років жінка працювала операційним директором у ювелірній компанії.

Її люблять у ювелірній галузі. Занепокоєння та кількість молитов були надзвичайним,

– розповів роботодавець жертви Джо Мерфі.

Екіпажі продовжуватимуть шукати докази, щоб переконатись, що всіх загиблих знайшли. Вони також просіюють багато сміття, щоб шукати останки та особисті речі людей.

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