Под завалами есть люди, – ГСЧС о раненых и погибших от удара по Харьковской ОГА
1 марта 2022 , 11:04Читати новину українською
Источник:ГСЧС Украины
В результате обстрелов в Харькове под завалами оказались десятки людей. Есть раненые и погибшие. ГСЧС сейчас работает над разборкой завалов, спасением уцелевших и помощью пострадавшим.
Обстрелы в Харькове унесли десятки жизней и покалечили сотни людей. На месте взрывов работает ГСЧС.
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Работник ГСЧС записал видео, где рассказал о ситуации в Харькове.
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