Под завалами есть люди, – ГСЧС о раненых и погибших от удара по Харьковской ОГА

1 марта 2022 , 11:04
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Источник:

ГСЧС Украины

В результате обстрелов в Харькове под завалами оказались десятки людей. Есть раненые и погибшие. ГСЧС сейчас работает над разборкой завалов, спасением уцелевших и помощью пострадавшим.

Обстрелы в Харькове унесли десятки жизней и покалечили сотни людей. На месте взрывов работает ГСЧС.

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Работник ГСЧС записал видео, где рассказал о ситуации в Харькове.

 

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Автор: Ярослава Прадід