Россияне ударили дроном по Днепру: есть жертвы

Об этом сообщили в Днепропетровской областной государственной администрации.

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Каковы последствия российского удара по Днепру?

Российские военные провели атаку на частный сектор города с помощью беспилотника. В результате попадания возник пожар и был разрушен как минимум один частный дом.

Сначала сообщалось, что под завалами могут находиться люди. Впоследствии стало известно о одном погибшем и одном раненом.

В настоящее время на месте атаки продолжается ликвидация последствий российского удара.

Что известно о других атаках на Днепропетровскую область 8 ноября?

В ночь на 8 ноября российские войска более 10 раз провели атаки на четыре района Днепропетровской области с помощью беспилотников.

В Днепровском и Каменском районах повреждена инфраструктура. В Никопольском районе под ударами оказались районный центр и Покровская община, где был разрушен многоквартирный дом.

В Дубовиковской общине Синельниковского района также поврежден частный дом и возник пожар.

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По данным областных властей, в течение ночи силы противовоздушной обороны сбили над Днепропетровской областью 13 российских беспилотников.

Напомним, 3 ноября россияне также нанесли удар по Днепру. Тогда под атакой оказались жилой квартал, ТЭЦ, отделение полиции и больница. В результате атаки погибли 2 человека, еще 20 получили ранения. Спасателям удалось извлечь из-под завалов 11 человек.