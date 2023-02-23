Украли право на жизнь: в Брюсселе почтили память погибших и замученных детей из Украины

В Брюсселе возле здания Еврокомиссии и Совета Евросоюза 23 февраля почтили память погибших и похищенных детей россиянами. Возле зданий положили детские игрушки, чтобы привлечь внимание к украинским детям, которых украла и замучила Россия.

Корреспондентка 24 Канала в Брюсселе сообщает, что организаторами акции выступила международная общественная организация Avaaz. С начала полномасштабного вторжения России тысячи украинских детей были украдены из их домов и отправлены в лагеря перевоспитания.

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Акцию организовали активисты по Avaaz

Детям отказывают в праве на идентичность и жизнь, в то время как установленные российские чиновники, стоящие за этой систематической операцией, не несут ответственности за это военное преступление.

В Брюсселе почтили память погибших и похищенных украинских детей / Фото Софии Назаренко

"Мы пришли, чтобы внести какой-то вклад, чтобы тех детей, которых вывезли из Украины в Россию, и там над ними просто издеваются. Россияне хотят, чтобы дети забыли свою Родину, своих родителей, свою страну, свой язык. Мы хотим помочь, чтобы их смогли вернуть.

Мы, наверное, не сможем это сделать, но если мы будем вместе, не только украинцы, но и люди из других стран, то, я думаю, у нас вместе все удастся, их вернуть. То, что мы слышим, что забрали детей и они не могут быть со своими родителями, – это не терроризм, это хуже", – сказала участница акции Юлия Лебединская из Днепра.

В Брюсселе почтили память украинских детей: видео

Сколько детей в Украине пострадали из-за войны