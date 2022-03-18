Под звуки фортепиано: тероборона Днепра задержала диверсионную группу оккупантов

Территориальная оборона в Днепре задержала диверсионную группу оккупантов. Врага положили под звуки фортепиано.

Диверсанты прятались в одном из домов частного сектора города.

Кстати Российские диверсанты, информаторы и мошенники: кого СБУ задержала и разоблачила за один день

Они вели разведку: сливали информацию о волонтерских центрах и местах, где есть территориальная оборона. Кроме того, оккупанты разгоняли в соцсетях вражескую пропаганду.

Лавочка прикрыта. Диверсанты обезврежены. Задержанные в целости и безопасности. Ну, почти,

– написали в посте.

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