Под звуки фортепиано: тероборона Днепра задержала диверсионную группу оккупантов

18 марта 2022 , 16:23
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Источник:

телеграм "Дніпро оперативний"

Территориальная оборона в Днепре задержала диверсионную группу оккупантов. Врага положили под звуки фортепиано.

Диверсанты прятались в одном из домов частного сектора города.

Кстати Российские диверсанты, информаторы и мошенники: кого СБУ задержала и разоблачила за один день

Они вели разведку: сливали информацию о волонтерских центрах и местах, где есть территориальная оборона. Кроме того, оккупанты разгоняли в соцсетях вражескую пропаганду.

Лавочка прикрыта. Диверсанты обезврежены. Задержанные в целости и безопасности. Ну, почти,  
– написали в посте.

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Автор: Ольга Музика