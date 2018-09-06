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Под администрацией Путина российские активисты проводят пикеты в поддержку Сенцова

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До пикета должны присоединиться еще больше неравнодушных людей
До пикета должны присоединиться еще больше неравнодушных людей / /www.novayagazeta.ru

Олег Сенцов продолжает свой голодный протест. Начался 116 день голодовки. В знак поддержки украинского режиссера в Москве продолжаются одиночные пикеты. Женщины по очереди подходят к Администрации российского президента с плакатами "Обмен всех на всех" и "Олег Сенцов – 116!".

Об этом информирует "Новая газета".

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Активисты с помощью плакатов напоминают сколько дней режиссер живет без пищи. Организаторы пикета намерены сделать акцию постоянной. Хотят стоять с 10 утра до 19 вечера, пока работает администрация президента.

сенцов
Сенцов голодает 116 дней

Известно, что сегодня к акции должны присоединиться еще больше неравнодушных людей. Пока что правоохранители пикетчиков не прогоняют. Активисты разбились на небольшие группы, сегодня по несколько часов будут стоять 8 человек, по очереди сменяя друг друга.

Активисты говорят, что прохожие подходят к ним и спрашивают о Сенцове.

Если после наших плакатов хотя бы несколько человек залезут в интернет и посмотрят, кто такой Олег Сенцов и за что он сидит, то это будет уже неплохо,
– заявила организатор пикета Юлия Самойлова.

Напомним, петиция с требованием содействовать освобождению незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова на сайте Белого дома набрала необходимое количество голосов.

Теги: Новости политики Украина – Россия Новости России Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
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