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      Под Днепром заключенный убил конвоира-военного

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      Под Днепром заключенный застрелил конвоира
      Под Днепром заключенный застрелил конвоира / Коллаж 24 канала

      В Днепропетровской области заключенный застрелил военного. Инцидент произошел вечером 25 октября, когда заключенный пытался сбежать от конвоиров, которые транспортировали его в Днепр.

      Центральное территориальное управление Национальной гвардии в Фейсбуке сообщает, что трагедия случилась в спецвагоне, который направлялся из Кривого Рога в Днепр. В этом поезде везли заключенного.

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      Приговоренный к пожизненному лишению свободы мужчина пытался скрыться и напал на нацгвардейцев. Преступник нанес смертельное ранение в область сердца одному из конвоиров и забрал оружие. Однако, охране удалось обезвредить и обезоружить осужденного.

      По данным "Информатора", заключенный попросился в туалет и именно тогда выстрелил в военного. Пока неизвестно, где он взял пистолет.

      "По факту случившегося происшествия назначено служебное расследование", - добавили в Нацгвардии.


      Сообщение Нацгвардии об убийстве конвоира / скрин

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Жертвы Новости Днепра
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