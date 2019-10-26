Под Днепром заключенный убил конвоира-военного

В Днепропетровской области заключенный застрелил военного. Инцидент произошел вечером 25 октября, когда заключенный пытался сбежать от конвоиров, которые транспортировали его в Днепр.

Центральное территориальное управление Национальной гвардии в Фейсбуке сообщает, что трагедия случилась в спецвагоне, который направлялся из Кривого Рога в Днепр. В этом поезде везли заключенного.

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Приговоренный к пожизненному лишению свободы мужчина пытался скрыться и напал на нацгвардейцев. Преступник нанес смертельное ранение в область сердца одному из конвоиров и забрал оружие. Однако, охране удалось обезвредить и обезоружить осужденного.

По данным "Информатора", заключенный попросился в туалет и именно тогда выстрелил в военного. Пока неизвестно, где он взял пистолет.

"По факту случившегося происшествия назначено служебное расследование", - добавили в Нацгвардии.



Сообщение Нацгвардии об убийстве конвоира / скрин