Под Донецком автомобиль врезался в бетонную стелу и загорелся: есть жертвы
Авария произошла в на выезде из города Марьинка 10 сентября. Водитель двигался на большой скорости и снес бетонную стелу, после этого машина вылетела в поле и загорелась.
В результате аварии погибли два человека – водитель и его пассажирка, сообщает пресс служба Национальной полиции Донецкой области.
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На дорожном кольце автомобиль Volkswagen выехал за пределы проезжей части и снес стелу.
От удара автомобиль сильно повредился и загорелся.
Из-за ДТП погибли двое жителей Марьинки – 58-летний мужчина и 37-летняя женщина. Полиция открыла уголовное производство, квалифицировав это как нарушение правил дорожного движения.
В результате ДТП в Марьинке загорелся автомобиль
Под Донецком в результате аварии погибли два человека
На выезде из города Марьинка автомобиль въехал в бетонную стелу и загорелся