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      Под Донецком автомобиль врезался в бетонную стелу и загорелся: есть жертвы

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      В Марьинке под Донецком сгорел автомобиль
      В Марьинке под Донецком сгорел автомобиль / Национальная полиция

      Авария произошла в на выезде из города Марьинка 10 сентября. Водитель двигался на большой скорости и снес бетонную стелу, после этого машина вылетела в поле и загорелась.

      В результате аварии погибли два человека – водитель и его пассажирка, сообщает пресс служба Национальной полиции Донецкой области.

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      На дорожном кольце автомобиль Volkswagen выехал за пределы проезжей части и снес стелу.

      От удара автомобиль сильно повредился и загорелся.

      Из-за ДТП погибли двое жителей Марьинки – 58-летний мужчина и 37-летняя женщина. Полиция открыла уголовное производство, квалифицировав это как нарушение правил дорожного движения.

      ДТП під Донецьком
      В результате ДТП в Марьинке загорелся автомобиль

      Загорілось авто
      Под Донецком в результате аварии погибли два человека

      Аварія в Мар'їнці
      На выезде из города Марьинка автомобиль въехал в бетонную стелу и загорелся

      blog_ava
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      Теги: Жертвы Аварии и ДТП Криминальные новости Криминал
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