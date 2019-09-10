Під Донецьком автомобіль врізався в бетонну стелу та загорівся: є жертви
Аварія трапилась у на виїзді з міста Мар'їнка 10 вересня. Водій рухався на великій швидкості та зніс бетонну стелу, після цього машина вилетіла у поле та загорілася.
Внаслідок аварії загинуло двоє осіб – водій та його пасажирка, повідомляє пресслужба Національної поліції Донецької області.
Читайте також: Школяра на високій швидкості збила машина – його врятував рюкзак: відео
На дорожньому кільці автомобіль Volkswagen виїхав за межі проїзної частини та зніс стелу.
Від удару автівку сильно пошкодило і вона загорілася.
Через ДТП загинули двоє жителів Мар'їнки – 58-річний чоловік та 37-річна жінка. Поліція відкрила кримінальне провадження, кваліфікувавши це як порушення правил дорожнього руху.
Внаслідок ДТП у Мар'їнці загорівся автомобіль
Під Донецьком внаслідок аварії загинули двоє людей
На виїзді з міста Мар'їнка автомобіль в'їхав у бетонну стелу та загорівся