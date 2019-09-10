Під Донецьком автомобіль врізався в бетонну стелу та загорівся: є жертви

У Мар'їнці під Донецьком згорів автомобіль / Національна поліція

Аварія трапилась у на виїзді з міста Мар'їнка 10 вересня. Водій рухався на великій швидкості та зніс бетонну стелу, після цього машина вилетіла у поле та загорілася.