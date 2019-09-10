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      Під Донецьком автомобіль врізався в бетонну стелу та загорівся: є жертви

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      У Мар'їнці під Донецьком згорів автомобіль
      У Мар'їнці під Донецьком згорів автомобіль / Національна поліція

      Аварія трапилась у на виїзді з міста Мар'їнка 10 вересня. Водій рухався на великій швидкості та зніс бетонну стелу, після цього машина вилетіла у поле та загорілася.

      Внаслідок аварії загинуло двоє осіб – водій та його пасажирка, повідомляє пресслужба Національної поліції Донецької області. 

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      На дорожньому кільці автомобіль Volkswagen виїхав за межі проїзної частини та зніс стелу.

      Від удару автівку сильно пошкодило і вона загорілася.

      Через ДТП загинули двоє жителів Мар'їнки – 58-річний чоловік та 37-річна жінка. Поліція відкрила кримінальне провадження, кваліфікувавши це як порушення правил дорожнього руху.  

      ДТП під Донецьком
      Внаслідок ДТП у Мар'їнці загорівся автомобіль

      Загорілось авто
      Під Донецьком внаслідок аварії загинули двоє людей

      Аварія в Мар'їнці
      На виїзді з міста Мар'їнка автомобіль в'їхав у бетонну стелу та загорівся

      blog_ava
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      Теги: Кримінал Кримінальні новини Аварії та ДТП Жертви
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